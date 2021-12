Dono de roça de maconha é preso em Arraial d'Ajuda

Juvenildo das Neves Portela, o "Galego", foi preso nesta quinta-feira, 2, por trágico de drogas. Na casa do suspeito, localizada em Arraial d'Ajuda, no município de Porto Seguro (709 km de Salvador), foi encontrada uma plantacão com pés de maconha, alguns com até dois metros de altura. As informações do caso foram divulgadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 3.

Com Juvenildo ainda foram encontradas espingardas e 300 gramas de sementes de maconha. Interrogado pelo delegado Sinézio Vieira Júnior, da Delegacia Territorial da Cidade, ele confessou que cultivava e vendia a droga no povoado de Sapirara.

Anteriormente preso por tráfico de drogas, o homem também responderá pela posse das armas. Alguns pés de maconha foram apreendidos e encaminhados para exames periciais no Departamento de Polícia Ténica (DPT).

