Dono de quiosque é assassinado em São Gonçalo dos Campos

Um homem de 24 anos foi assassinado na manhã desta segunda-feira, 7, na BA-502 que liga Feira de Santana a São Gonçalo, trecho da localidade de Ouro Verde, em São Gonçalo dos Campos. O crime ocorreu ao lado de uma fábrica de tintas.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, uma tia da vítima o identificou como Roberto e informou que ele era proprietário de um quiosque no bairro do Tomba, em Feira.

Ainda segundo o site, a mulher informou que o sobrinho morava no bairro Panorama e saiu do quiosque em uma bicicleta para à localidade do Corredor dos Ferreiras, em São Gonçalo, onde estava construindo uma casa.

No local do crime, não foram encontrados os documentos nem o celular da vítima, já a bicicleta foi deixada ao lado do corpo.

Na cabeça de Roberto havia diversos ferimentos. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidos.

adblock ativo