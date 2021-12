Dono de pousada é morto a tiros em Porto Seguro

O comerciante Daniel Sinay, 37 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi morto com cinco tiros na cabeça no povoado de Caraíva, no litoral sul de Porto Seguro. O crime aconteceu noite de domingo, 6.

De acordo com as informações do site Radar 64, o 8º Batalhão da Polícia Militar informou que a morte da vítima - que era natural do Rio de Janeiro e dono de uma pousada na localidade - ocorreu em decorrência de uma disputa por território entre traficantes de drogas.

O corpo foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Porto Seguro e foi liberado na manhã desta segunda, 7. O crime é investigado pela 2ª Delegacia Territorial, em Arraial D'Ajuda.

