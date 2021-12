Um homem foi assassinado na madrugada desta quinta-feira, 15, em Vitória da Conquista, durante assalto a um posto de gasolina localizado na BR-116. De acordo com o site Blitz Conquista, Domício Silveira Amaral, 57 anos, teria reagido ao assalto e por isso foi atingido por dois tiros efetuados pelo criminoso, que fugiu do local, logo em seguida, em um veículo.

Ainda segundo o site, o suspeito teria tido a ajuda de dois outros homens não identificados que deram cobertura.

A vítima era proprietária do posto Fim da Benguela, que fica próximo a Lagoa das Flores. Agentes das polícias Civil e Militar estiveram no local. O corpo de Domício foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Câmeras de segurança registraram a ação do bandido (as imagens são fortes).

Da Redação Dono de posto de gasolina morre após reagir a assalto; veja vídeo

adblock ativo