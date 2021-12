Dono de paredão de som é morto em Conceição do Jacuípe

O dono de uma aparelhagem de som conhecida como paredão foi executado com diversos tiros nesta quinta-feira, 8, em Conceição de Jacuípe (98 km de Salvador). As informações são do site Berimbau Notícias.

O crime aconteceu por volta das 12h, dentro do depósito de reciclagem de Júnior Paredão, como era conhecida a vítima.

Segundo testemunhas, quatro elementos encapuzados e fortemente armados chegaram em um carro, renderam os funcionários e clientes do depósito e deflagraram diversos tiros a queima roupa em Júnior, atingindo principalmente o rosto. Os acusados levaram apenas o celular da vítima.

A Polícia está investigando a causa do crime, mas há suspeitas que o homem era envolvido com tráfico de drogas.

