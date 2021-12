Dono de obra é suspeito de ameaçar repórter após acidente

O dono de uma obra na cidade de Eunápolis (ditante a 643 km Salvador), no interior da Bahia, onde um operário sofreu uma acidente, nesta sexta-feira, 22, é suspeito de ameaçar o repórter fotográfico Gustavo Moreira, do site Radar 64, que foi ao local para fazer uma reportagem sobre o caso. O acidente aconteceu em uma casa que está sendo construída em um loteamento perto do bairro Urbis. O trabalhador, identificado apenas como Altamiro, caiu de uma laje.

De acordo com Gustavo, o dono da obra, de prenome Mirisvaldo, teria se irritado quando questionado se a vítima e os demais homens que trabalhavam no local usavam materiais de proteção individual durante o trabalho.

"Como se trata de uma obra particular, eu não entrei no local e fiquei fazendo as fotos pelo lado de fora. Quando os socorristas do Samu traziam o ferido em uma maca para colocar na ambulância, ele [o dono da obra] veio e me chamou de idiota e de várias outras palavras de baixo escalão, além de ter mandado eu apagar as fotos", conta o repórter.

"Perguntei se o motivo do nervosismo dele era porque o homem que havia se acidentado não usava proteção. Depois, ele ficou ainda mais irritado e continuou me xingando de babaca e idiota", disse Gustavo.

Depois da discussão, o fotógrafo disse que foi até o Hospital Regional do município, para onde a vítima havia sido levada pelo Samu, para obter mais informações sobre o ferido. O dono da obra também foi para a unidade médica, onde houve nova discussão.

"Quando ele me viu na recepção do hospital, ele veio me xingando novamente. Depois, fui falar com os socorristas do Samu, mas ele também não deixou. Disse que tinha 'marcado minha cara' e que iria me processar", afirmou o repórter, que disse que, apesar dos xingamentos, não foi agredido fisicamente.

A reportagem tentou entrar em contato com o dono da obra para que comentasse o caso, mas ele não foi localizado. O operário que sofreu o acidente continua internado no Hospital regional de Eunápolis. A unidade de saúde informou que o operário passa bem, mas não disse quando ele receberá alta médica.

Operário foi socorrido pelo Samu e levado para hospital (Foto: Gustavo Moreira/RADAR 64)

