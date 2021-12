Dono de mercado é vítima de latrocínio em Simões Filho

Um empresário foi assassinado dentro de uma agência bancária, em Simões Filho, na noite de segunda-feira, 27. A vítima realizava pagamentos em um caixa eletrônico do Bradesco, quando foi surpreendida por três homens. O caso aconteceu por volta das 21h, na rua Walter José Tolentino, no centro da cidade.

De acordo com os relatos de familiares, Janailton Lobo da Silva, 48 anos, tinha uma prática constante de idas ao banco, sempre nas segundas. "Ele depositava durante o dia todo o dinheiro referente às vendas de sexta, sábado e domingo. À noite ele retornava ao banco para realizar pagamentos de boletos", disse a ex-esposa e sócia da vítima, Ivonete Pereira da Silva, 43 anos.

Janailton foi morto dentro de uma agência bancária em Simões Filho

Após o crime, os bandidos fugiram sem levar, aparentemente, nada da vítima. A polícia ainda encontrou o carro dele, uma Hilux, na frente do banco. "Um policial me entregou os pertences dele como carteira, celular, cartões de crédito e alguns boletos. Ele disse que chegou a retirar o cartão da empresa que ainda estava preso no terminal eletrônico", continuou Ivonete.

Os disparos atingiram a cabeça de Janailton. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Simões Filho, mas não resistiu.

Mistério

A morte de Janailton, também conhecido como "Arma", é um mistério para amigos e familiares. Na avenida Paulo Souto, onde o estabelecimento é localizado, a vítima mantinha boas relações com a comunidade.

"Todos gostavam dele aqui. Era conhecido e querido de muita gente. Até na Ceasa se perguntar quem é arma, todos vão dizer", disse Dário Evangelista, 59 anos, amigo da família há mais de 20 anos. "Ele tinha essa prática de ir sempre ao banco e já tínhamos avisado para que ele parasse com isso, mas ele não ouviu. Agora, ele se foi e se foi execução não sabemos", continuou Dário.

A polícia suspeita de latrocínio. Após os disparos, conforme a PM, os suspeitos fugiram e não foram localizados. "Vamos registrar um Boletim de Ocorrência e solicitar à polícia o acesso às imagens de gravações das câmeras do banco", revelou Ivonete. O caso foi registrado na 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho.

A agência do Bradesco onde aconteceu o crime já teria sido palco de outro caso há cerca de uma semana. "Um amigo meu foi assaltado naquela mesma agência logo depois que sacou um dinheiro. Os caras meteram na cara dele assim que ele saiu. Sorte que não atiraram", relatou um outro amigo da família, que não quis revelar a identidade.

O sepultamento de Janailton foi no município de Ipecaetá (cerca de 160 quilômetros de Salvador), de onde ele era natural.

adblock ativo