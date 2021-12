Dono de lotérica é morto a tiros na Bahia

O dono de uma lotérica foi morto a tiros na avenida Siqueira Campos, no município de Vitória da Conquista (a 541 km de Salvador) na manhã desta segunda-feira, 9. O empresário Edvaldo Cardoso de Souza, 59 anos, conhecido como Dida estava no ramo há mais de trinta anos, segundo o Blog do Anderson. O crime aconteceu próximo a lotérica da vítima.

Segundo a polícia, o estabelecimento comercial não foi alvo do bandido. A polícia não soube informar se é um crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) da 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior iniciou as investigações. Até as 9h, ninguém havia sido preso.

