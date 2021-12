Dono de antiquário é preso em Feira com peças sacras furtadas

Marcos Lavrador Souza, 36, dono de um antiquário na BR-324, perto de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), foi preso na madrugada de sábado, 17. Segundo a polícia, foram encontradas com ele várias imagens sacras furtadas de igrejas e capelas da região. Ele também é apontado como membro de uma quadrilha de ladrões de banco.

Os policiais informaram que as imagens estavam escondidas na casa de Marcos, no bairro Santa Mônica. O preso foi encontrado após uma denúncia anônima. Cerca de 30 imagens e 10 quadros foram apreendidos.

Venda

Das peças encontradas, seis são da Igreja Senhor do Bonfim, no distrito de Bonfim de Feira. As imagens foram subtraídas no dia 29 de julho passado. De acordo com o delegado Ricardo Brito, da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin), Marcos vendia as imagens sacras para compradores residentes na Europa.

Os policiais buscam agora informações sobre um receptador que mora na Alemanha e que teria comprado peças furtadas em Muritiba (a 142 km de Salvador) em dezembro de 2012.

Marcos foi autuado por receptação, roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Em depoimento, disse saber que as peças sacras eram furtadas e que seriam comercializadas. Contudo, não mencionou os nomes de compradores do material ilícito.“ Ele estava fechando um negócio no valor de R$ 4 mil, a peça já havia sido escolhida e ele se preparava para entregar.

"Estamos apurando também a conexão dele com outras pessoas”", informou o delgado.

Marcos disse ainda que não era o responsável pela subtração das peças, pois apenas as comprava.

Adolescentes

A polícia levantou que o furto era praticado por adolescentes, que recebiam uma porcentagem sobre o valor da venda. “"As peças estavam escondidas aqui porque sabia que eram roubadas e tive medo de entregar aos donos. Mas costumo vender para devotos, e muitas destas imagens são do meu antiquário, eu tenho todos os recibos”", defendeu-se o preso, sem, contudo, convencer os agentes policiais.

