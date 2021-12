Dona de salão sequestrada é libertada pela polícia

A empresária Arlethe Patez, que foi sequestrada no dia 22 de julho, foi libertada do cativeiro na madrugada deste domingo, 2. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi localizada no interior da Bahia. A cidade não foi informada.

Agentes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) descobriram a localização do cativeiro, que foi invadido e a vítima resgatada. Na ação, dois homens foram presos. Policiais continuam na rua, tentando deter outros envolvidos.

Arlethe já está em casa e não ficou ferida no sequestro. O ex-marido da vítima, Val Mariotte, falou sobre o reencontro com Arlethe em seu perfil no Facebook. "Hoje é um dia mais que especial, encontrar minha ex-mulher e amiga Arlethe depois de alguns dias sequestrada. Enfim tudo acabou bem", disse.

Segundo a polícia, os criminosos pediram resgate para libertá-la. O valor não foi informado, nem se chegou a ser pago.

Ela foi abordada quando caminhava na rua Professor Cassilandro Barbuda e foi obrigada a entrar em um veículo. Uma amiga, que estava com ela, conseguiu fugir. Arlethe é proprietária de um salão no bairro do Costa Azul.

