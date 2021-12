Dona de bar é presa com drogas em Juazeiro na Bahia

Antônia Darlene de Souza, de 37 anos, a "Darlene", foi presa em flagrante, nesta sexta-feira, 6, com 15 gramas de cocaína e um pote de fermento químico, em Juazeiro na Bahia (distante 512 km de Salvador), informou a 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), nesta segunda, 9.

De acordo com a polícia, Darlene é pernambucana da cidade de Moreilândia, e estava no Francis Bar, de sua propriedade, no bairro Dom José Rodrigues, em Juazeiro, quando foi flagrada com a droga, além da quantia de R$ 21, escondidos numa caixa.

Autuada em flagrante por tráfico, a mulher já se encontra no complexo prisional de cidade, à disposição da Justiça.

adblock ativo