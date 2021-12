Dona Canô sempre demonstrou ser uma mulher de opinião forte

Religiosidade, simpatia, simplicidade e longevidade foram características marcantes da matriarca da família Veloso, Claudionor Veloso, popularmente conhecida como Dona Canô, que morreu na manhã desta terça-feira, 25, na residência onde morava na cidade de Santo Amaro da Purificação (BA).

A mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia ficou ficou famosa por sua personalidade e receptividade. A casa onde residia, como ela mesmo falava, vivia cheia de gente. A matriarca se tornou uma das personagens mais ilustres e influentes de Santo Amaro, onde nasceu, em 1907, e construiu sua história de vida.

De opinião forte, Dona Canô também ficou conhecida por frases marcantes, com as quais descrevia os filhos, amigos e a vida, sempre com humildade.

Apesar da fama, Dona Canô mantinha a simplicidade. "Queria saber porque é que fica essa agonia comigo. Eu não sou nada, nunca fui nada!", disse certa vez. "Apenas fiquei conhecida por causa de meus dois filhos que nunca se esqueceram de onde vieram nem da mãe que tem", afirmou.

Sobre o marido, Seu Zeca, ela disse: "A gente se conheceu na rua, lembro dele passando por mim e tudo foi diferente a partir dali", disse ao conhecer o companheiro, com quem se casou em 1930.

Após a polêmica envolvendo o filho com o ex-presidente Lula, em 2009, quando Caetano o chamou de analfabeto, Canô se pronunciou e pediu desculpas, classificando a declaração de "ofensa sem necessidade". "Lula não merece isso. Quero muito bem a ele. Vota em Lula se quiser, não precisa ofender nem procurar confusão".

A matriarca dizia que não se preocupava com a idade e que viveria até o dia que Deus permitir. "Paciência. Porque a pessoa impaciente e nervosa, que briga por tudo, não pode viver bem", afirmou em 2007.

Quando completou 100 anos, a idosa agradeceu a Deus e se mostrou satisfeita. "Isso é uma graça de Deus. Chego aos 100 anos com muita satisfação e alegria e poder reunir meus amigos, filhos e todos é a minha festa".

A religiosidade de Canô também era visível em sua fala. "A fé é tão importante que eu tô viva, não é? Cheguei a essa idade porque acredito em Deus e sempre vivi com a minha família, com pessoas do meu lado, com casa cheia. Esse é o segredo".

Os filhos eram motivo de orgulho para a matriarca. "Todos para mim são iguais. Maria Bethânia é incrível. Onde ela estiver me telefona. Caetano é diferente, não tem tempo. Não para. Chegam aqui perguntando por ele, mas eu nem sei direito por onde ele anda, o que vou responder?".

