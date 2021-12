Dona Canô recebe alta e volta para Santo Amaro

Dona Canô (Claudionor Veloso), de 105 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 21, e retornou para a cidade de Santo Amaro (a 72 km de Salvador), onde reside. A matriarca da família Veloso estava internada na Unidade Cardiovascular Intensiva do Hospital São Rafael, na capital baiana, desde o último dia 15, quando sofreu um ataque isquêmico cerebral.

Segundo o boletim médico divulgado às 16h, a paciente atingiu um estágio de estabilidade hemodinâmica e respiratória minimamente satisfatório para garantir a alta hospitalar para assistência domiciliar com cuidados avançados.

"Vale salientar, que a idade avançada da paciente e a sua significativa restrição pulmonar e neurológica trazem para ela uma grande limitação funcional, entretanto, o maior desejo de D. Canô é passar este momento da sua vida no seu ambiente familiar", informou o boletim. "De modo consciente e uníssono, a família optou por realizar esse desejo e as equipes técnica e diretiva do Hospital São Rafael só têm que ajudá-los a fazê-lo da forma mais segura possível".

Em sua conta no Twitter, Caetano Veloso, um dos seis filhos, deu a notícia aos fãs e agradeceu à torcida pela melhora da matriarca. "Dona Canô saiu do hospital e está chegando em Santo Amaro para ficar num home care, mas não vai poder receber visita? Obrigado pela torcida!", postou o cantor.

