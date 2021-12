Dona Canô é internada com isquemia cerebral

A matriarca da família Veloso, Dona Canô (Claudionor Veloso), 105 anos, continua internada no Hospital São Rafael, em Salvador, depois de sofrer um ataque isquêmico cerebral, na manhã de sábado, em Santo Amaro da Purificação. Ela respira sem a ajuda de aparelhos e, segundo familiares, apresentou melhoras na noite deste domingo.

A mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia chegou à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital às 10 horas da manhã de sábado, trazida pelo filho Rodrigo Veloso, com quem mora no município de Santo Amaro, a 80 quilômetros da capital baiana.

De acordo com o boletim médico do hospital, não há previsão de alta. O quadro neurológico dela é considerado agudo e por isso precisa receber medicações para manter a pressão arterial. A isquemia acontece quando há um déficit neurológico causado pela diminuição de suprimento sanguíneo para a área do cérebro.

A movimentação da família Veloso foi intensa no hospital neste final de semana. Caetano e Bethânia viajaram do Rio de Janeiro à capital baiana para visitar a mãe, que nasceu e viveu todos os 105 anos na cidade de Santo Amaro.

Rodrigo Veloso tem acompanhado a mãe no hospital em tempo integral. "Hoje (domingo) ela melhorou um pouco. O sonho da gente é que ela saia logo, né?", disse, em tom de cansaço.

A recuperação de Dona Canô vai depender da pressão arterial. "A saída, segundo disseram os médicos, vai depender de como ela vai passar esta noite. Os médicos sentem que ela melhora bem, mas como foi uma isquemia transitória, estamos torcendo para que não tenha outra, por causa da idade", pontuou.

A escritora e professora Mabel Veloso, também filha de Canô, está esperançosa. "Ela está melhorando, graças a Deus".

Corrente - Em setembro deste ano, Canô teve uma gripe e ficou internada quatro dias. Foi novamente Rodrigo Veloso quem a acompanhou. Não houve nada grave e ela se mostrou feliz com o retorno para casa. Nas redes sociais, mensagens de paz, de carinho e de saúde estão sendo direcionadas e compartilhadas.

A baiana centenária completou 105 anos no dia 16 de setembro, com direito a missa, bolo e homenagem da filha Maria Bethânia, que cantou no aniversário da mãe.

