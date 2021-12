Domingo tem romaria no santuário de Candeias

Cerca de 12 mil fiéis são esperados domingo, 18, em Candeias (a 54 quilômetros de Salvador) para a sétima edição da Peregrinação Fé e Luz no Santuário Nossa Senhora das Candeias, com caminhada em um percurso de seis quilômetros.

Promovida pela diocese de Camaçari, a romaria tem por tema 'Oh Virgem, dai-nos à luz que é Jesus para construirmos a paz' e reúne, principalmente, devotos de 24 paróquias dos municípios ligados à diocese.

A concentração será às 6h na praça dos Três Poderes de Candeias, onde o bispo diocesano Dom João Carlos Petrini presidirá uma missa. Em seguida sairá o cortejo animado por bandas católicas, que seguirão nos trios. O encerramento será na praça Nossa Senhora das Candeias, em frente do santuário com a benção do santíssimo sacramento.

Neste ano a peregrinação terá uma novidade, que deve agradar aos participantes. A imagem de Nossa Senhora das Candeias, que nas edições anteriores seguia em deslocamento distante da caminhada, no domingo seguirá junto com os devotos.agradecimentos", disse o pároco do santuário, Frei Jorge Luiz Soares.

Ele lembrou que a romaria expressa a força da unidade, considerando a participação das paróquias com as pastorais e diversos grupos que formam a Igreja. Também citou a participação de cerca de 1.500 pessoas que estarão atendendo aos fiéis desde a concentração até o encerramento.

Para a professora aposentada Suzete Borges, 64 anos, "ser devota de Nossa Senhora das Candeias foi quase uma herança de família, pois minha avó e minha mãe, já participavam das festas da padroeira antes que eu nasci".

Ela, que mora em Feira de Santana, destacou que ainda menina passou a acompanhar as duas e depois que casou, levou também o marido, “os filhos e agora já vou com os meus netinhos”, afirmou orgulhosa.

"Eu mantenho esta tradição com muita alegria. Desde que teve início, eu participo também da Peregrinação, que é um dos maiores eventos religiosos da Bahia, ao lado dos festejos de Senhor do Bonfim, em Salvador, e de Bom Jesus da Lapa, na cidade do mesmo nome”, apontou.

Fonte dos milagres

De acordo com os registros existentes, a peregrinação de católicos até Cadeias começou no final do século XVI, quando uma imagem do Nossa Senhora das Cadeias foi encontrada em uma fonte.

"A partir daí passou a ser lugar de devoção, onde as pessoas vinham de longe para buscar água que consideravam milagrosa. Sendo depois fundada a Vila de Nossa Senhora das Candeias. Por fim o lugar passou a se chamar apenas de Candeias", explicou Frei Jorge.

Ele salientou que além da peregrinação que ocorre em novembro, a outra grande festa no local é centenária em comemoração à padroeira e acontece no dia 03 de fevereiro, com início do novenário dia 24 de janeiro e público em torno de sete mil pessoas.

As festividades em devoção à Nossa Senhora das Candeias fazem parte do calendário oficial das festas populares da Bahia, depois que a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a Lei 22.336. Com isso está apta a receber o apoio da Bahiatursa para sua organização.

Lugar de fé

Voltada para a Baia de Todos os Santos a igreja consagrada a N. Sra. Das Candeias foi construída no final do século XVIII. Espaço de devoção à Virgem Maria, foi reconhecida oficialmente como santuário em dezembro de 2014.

Desde então é crescente o número de visitantes, não só da Bahia, mas também devotos de outros estados, que vem todos os anos ao santuário. Além da igreja, também a fonte situada ao lado, continua sendo muito visitada pelos peregrinos, citou o pároco.

Uma das curiosidades registradas no local, é o costume mantido pelos fiéis mais antigos, de dar três voltas ao redor da igreja, entoando os benditos de Nossa Senhora, dentre outras orações.

"A gente reza no pé do altar de Nossa Senhora, acende velas, solta foguetes e leva da água para ajudar na cura de doenças, porque é muito poderosa", disse o bancário aposentado, Luiz Menezes, que frequenta o local há mais de 50 anos.

Ele, que hoje mora em Lauro de Freitas, também se orgulha de ser devoto de Nossa Senhora das Candeias, e disse que deve a ela muitas graças. “Há uns 20 anos sofri um acidente com a família. Mas apesar da gravidade dos ferimentos, ninguém ficou com sequelas. Todos os anos agradecemos esta benção em família”, enfatizou.

