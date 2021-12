Dois traficantes são presos com mil pedras de crack em Feira

Dois homens foram presos por tráfico de drogas pelos policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), por volta das 15h desta quinta-feira, 4.

De acordo com as informações do site Acorda Cidade, Romilson Ribeiro Santos, 30 anos, e Adriano Nunes Jesus, 20 anos, foram detidos com mil pedras de crack, 10 kg de cocaína, 20 kg de maconha prensada, 15 kg de ácido bórico e sete pedras grandes de cocaína. A polícia encontrou as drogas na casa de Romilson.

O delegado titular Matheus Souza do (DTE) afirmou que atualmente o tráfico de drogas já se estende a todos os bairros de Feira de Santana, o que preocupa as autoridades locais.

