Dois traficantes são presos com drogas e R$ 9 mil em Jequié

Os traficantes Cicelino Antônio de Brito Neto, "o Neto do Coim", de 28 anos, e Sivaldo Moreira de Jesus, "o Pimenta", 30 anos, foram presos, nesta segunda-feira, 9, no município de Jequié (distante 365km de Salvador). Com eles, a polícia encontrou meio quilo de cocaína, 29 petecas da mesma droga e R$ 9 mil em espécie.

De acordo com o delegado da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Ivan Lessa, a dupla encontra-se custodiada na sede da coordenadoria, aguardando transferência para o Conjunto Penal de Jequié.

