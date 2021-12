Dois suspeitos são presos e um é morto em ação da polícia

Três traficantes de drogas foram presos por equipes da 37 Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade) na Santa Mônica e Caixa D'água, neste final de semana. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, os flagrantes aconteceram após denúncias anônimas e patrulhamento de rotina na região.

Em Santa Mônica, os militares entraram em confronto com uma quadrilha no sábado, 28, na localidade do Cariri. Um criminoso não identificado foi atingido e levado para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu. Com ele os PMs encontraram um revólver calibre 38, munições, 52 pinos de cocaína, oito pedras de crack e R$ 269.

Já na Caixa D'água, as guarnições abordaram dois homens suspeitos na Rua Juazeiro, no domingo, 29. A PM apreendeu com Gabriel de Sousa Cerqueira, 20 anos e Ronaldo Ramos dos Santos, 19 anos, 176 porções de maconha, cocaína e crack. Os dois seguiram para Central de Flagrantes, após a prisão.

