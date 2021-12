Dois suspeitos são inseridos no Baralho do Crime da SSP

Dois suspeitos, com atuação na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no oeste do estado, passaram a compor neste domingo, 24, o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). A dupla é procurada por homicídio qualificado e tráfico de drogas.

De acordo com a SSP-BA, Mateus Santos de Jesus - conhecido como ‘Mateus Borel’ - ocupou a vaga de ‘Dama de Copas’, que antes pertencia a Jasiane Silva Teixeira, a ‘Dona Maria’. O suspeito tem atuação no município de Lauro de Freitas, na RMS, e é procurado por homicídio qualificado.

Enquanto isso, Rubens Alves Gonçalves - o ‘Sapatinho’, ‘Júnior’ ou ‘Pato’ - assume a posição que antes era de Jeobson Rocha Cruz, o ‘Panela’, na carta ‘Dez de Espadas’. Este é procurado por atuação no tráfico de drogas nos municípios de Bom Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória (distante a 796 e 866 km da capital, respectivamente), no oeste do estado.

Qualquer informação que possa auxiliar na prisão de ‘Mateus Borel’, ‘Sapatinho’, e outros criminosos, pode ser encaminhada por meio dos telefones do Disque Denúncia, (71) 3235-000, em Salvador e RMS, e no interior, através do site oficial da ferramenta no ‘Denuncie Aqui’ ou o telefone 181. O anonimato é garantido.

