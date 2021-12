Dois suspeitos morrem e dois são presos após explosão de banco em Almadina

Um grupo com 10 homens armados explodiu o caixa eletrônico do Banco Bradesco do município de Almadina (a 471 quilômetros de Salvador), por volta das 3h desta sexta-feira, 1º. Do total de suspeitos, dois morreram e outros dois foram presos durante uma troca de tiros com a policia, que ocorreu na cidade de Itapiranga, para onde eles fugiram após a ação.

De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos foram para a cidade vizinha em dois carros e duas motocicletas. Um veiculo, possivelmente utilizado pelos criminosos, foi encontrado incendiado na estrada entre Almadina e Coaraci, dificultando a identificação de origem e propriedade.

A quadrilha foi localizada escondida em uma casa na cidade de Itapitanga. Os suspeitos reagiram a abordagem policial e durante a troca de tiros dois deles foram atingidos e socorridos ao Hospital de Itapitanga, mas não resistiram. Foram aprendidos dois revolverdes calibre 38 com eles.

Outros dois integrantes foram detidos no local. Com eles a polícia apreendeu dois revólveres, um 38, contendo três munições, e um 32, com seis munições, 30 trouxinhas de maconha, uma balança, cinco relógios, dois rádios comunicadores, dois aparelhos celulares, um caderno de anotações, um recipiente de pó com cocaína e R$ 600.

Os demais suspeitos continuam sendo procurados pela policia.

