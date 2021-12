Dois suspeitos morrem após tentativa de assalto a banco

Dois homens morreram em um confronto com policiais militares nesta segunda-feira, 17, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Segundo o site Acorda Cidade, eles são suspeitos de terem participado de uma tentativa de assalto ao Bradesco de Conceição do Almeida.

O crime aconteceu na noite deste domingo, 16, mas os bandidos desistiram da ação ao perceber a aproximação de viaturas da Polícia Militar. Eles se esconderam em um matagal e foram perseguidos por policiais de Cruz das Almas, Sapeaçu, Conceição do Almeida, São Felipe e Governador Mangabeira.

Um dos suspeitos foi localizado por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) nas imediações do viaduto da BR-324 com a BR-101. Logo em seguida, PMs da Cipe Litoral Norte trocaram tiros com outro suspeito.

Os dois foram levados para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Preso

Um homem também foi preso durante as buscas pelos suspeitos do assalto. Segundo o site Acorda Cidade, Eliomar de Jesus dos Santos, 25 anos, foi encontrado correndo na BR-101, próximo a um veículo queimado. Ele disse aos policiais que tinha ateado fogo no carro para não ter as digitais identificadas.

Eliomar estava com uma mochila com R$ 70, um bíblia, um perfume, uma camisa, uma calça e um chip de celular. A polícia investiga se ele teve participação na tentativa de assalto.

