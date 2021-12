Dois suspeitos de tráfico são presos em Vila de Abrantes durante operação

Dois homens foram presos na noite desta terça-feira, 12, após uma operação realizada por equipes de Coordenação de Operações Especiais (COE). Eles são suspeitos de atuar como gerentes do tráfico em Vila de Abrantes, distrito do município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as ações fazem parte da operação Conhecer, Operar e Aproximar (COA), deflagrada a cada semana pela unidade especializada da Polícia Civil.

As prisões foram feitas em duas localidades de Abrantes. O primeiro caso ocorreu na rua do Encanto, quando Helquenclise Silva dos Santos, 27 anos, avistou os agentes, correu para a residência que morava e abraçou a filha. Foram feitas buscas na casa e nela foram encontrados 50 pinos de cocaína, dentro de um pote de metal na cozinha, uma porção de maconha escondida no freezer e R$ 492 resultante da venda de entorpecentes.

Helquenclise foi preso em sua residência, na rua do Encanto

Helquenclise possui seis passagens por venda de drogas e homicídio.

A segunda prisão ocorreu na Travessa Simara Elleri. Fabrício Costa da Igreja, 20 anos, foi encontrado com uma barra de maconha prensada e um saco com centenas de embalagens plásticas para comercializar drogas. Ele também possui passagem por tráfico.

Helquenclise, Fabrício e o material apreendido foram apresentados na 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes).

Fabrício possui passagem por tráfico

