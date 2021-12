Dois são presos em tentativa de roubo a banco em Feira

Igor Daniel Virgulino Lira, 21 anos, e Guilherme Gomes Pereira Neto, 22 anos, foram presos depois de uma tentativa de roubo a uma agência do banco Santander na madrugada desta segunda-feira, 21, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Outros dois suspeitos, que integravam a quadrilha, conseguiram fugir do bloqueio policial.

Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP), a ação criminosa foi impedida depois que seguranças da agência, desconfiados de barulhos estranhos, acionaram a polícia, por volta das 2h. Quando os policiais da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar chegaram na agência localizada na avenida Senhor dos Passos, centro de Feira, os suspeitos começaram a atirar contra a guarnição. Não há informações de feridos.

Os policiais encontraram, com a dupla presa, materiais que seriam usados no arrombamento como, furadeiras, lixadeiras, disco de corte, além de extensões elétricas e luvas. Já os outros dois criminosos, de acordo com a SSP, há informações preliminares que indicam que eles fugiram em um Celta, de cor branca. Os suspeitos Daniel, natural de Cuiabá, e Igor, foram encaminhados para a delegacia do município.

