Dois são presos em sítio com plantação com 500 pés de maconha

O proprietário de uma plantação de maconha foi preso na cidade de Casa Nova (distante 573 km de Salvador). Foram encontrados 500 pés de maconha no sítio de Fábio da Costa Souza.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Fábio não estava no imóvel, mas foi preso horas depois da plantação ser descoberta. Ozael Barbosa da Silva, 57, responsável pela manutenção da erva e segurança do sítio, também foi detido.

A plantação foi encontrada por uma viatura aquática da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga após uma denúncia anônima. Com ajuda do barco, os policiais encontraram as plantas, que chegavam a altura de três metros, na localidade de Santa Rita.

A dupla e algumas mudas foram apresentadas na Delegacia Territorial de Casa Nova e grande parte das plantas foram incineradas no próprio local.

Militares durante a busca pela plantação (Foto: Divulgação | SSP)

