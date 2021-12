Dois são presos em Operação da Polícia em Itatim

Dois homens foram presos em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, nesta terça-feira, 13, na cidade de Itatim, a 213 km de Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, com Ailson Pereira da Silva Ribeiro, conhecido como "Nem Véi", foram encontradas 18 pedras de crack, uma porção de maconha prensada e a quantia de R$ 966,15. E com Leone Silva dos Santos, o "Léo", foram apreendidos uma arma artesanal, tipo garrucha, e um blusão do Exército.

Ainda segundo a polícia, um terceiro homem foi conduzido à Delegacia Territorial (DT/Itatim) e assinou um termo circunstanciado de ocorrência (TCO), porque foi flagrado mantendo pássaros silvestres em cativeiro.

Na operação, em uma outra residência, os policiais apreenderam 17 trouxas de maconha, mas o responsável pela droga não foi localizado.

O material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), Nem Véi e Léo seguem custodiados na unidade policial à disposição da Justiça.

