Dois são presos em operação contra roubo de gado na Bahia

Dois homens foram presos em uma operação policial realizada nesta segunda-feira, 11, com o objetivo de combater o roubo de gado no sudoeste da Bahia e em parte do estado de Minas Gerais.

Em Itapetinga, distante a 562 km de Salvador, Diego de Almeida Souza, conhecido como “Diegão”, foi preso acusado de roubo e furto de gado.

Em Itambé, 566 Km da capital baiana, Maurício Santos Ferraz Filho, conhecido como “Mauricinho”, também foi detido. A Polícia Civil acredita que Maurício seja proprietário de uma fazenda utilizada para guardar animais roubados ou furtados.

A operação, batizada de Rio Pardo em alusão ao rio que nasce em Minas e deságua na Bahia, foi realizada em conjunto por policiais baianos e mineiros.

