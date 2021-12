Dois são presos após assalto a supermercado em Eunápolis

Claudio de Jesus Silva, de 21 anos, e Felipe Oliveira Santos, 22, foram presos na manhã deste sábado, 23, suspeitos de assalto a um supermercado no centro de Eunápolis (a 643 km de Salvador). Outros dois conseguiram fugir do cerco.

Segundo o blog Radar 64, os quatro suspeitos chegaram no estabelecimento, que fica na rua Lindolfo Alves, em um carro, com restrição de roubo, e renderam o gerente. Em seguida, eles fizeram os funcionários de reféns e levaram um malote de dinheiro, com quantia não informada.

Durante a fuga, o veículo em que o quarteto estava colidiu com uma motocicleta, na região do bairro Gusmão. Eles abandonaram o veículo e fugiram a pé, mas foram interceptados pela polícia. Houve uma troca de tiros, dois suspeitos foram baleados e acabaram presos. O malote da empresa foi recuperado.

O condutor da moto, um idoso, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Regional de Eunápolis, mas não corre risco de morrer. Um dos funcionários foi agredido e encaminhado à unidade de saúde em estado de choque.

A dupla baleada foi levada para o Hospital Regional e, em seguida, seriam conduzidos para o Complexo Policial, onde ficarão a disposição da Justiça. Um revólver foi apreendido.

