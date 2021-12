Dois são mortos em tentativa de roubo a banco em Ponto Novo

Dois homens que integravam uma quadrilha que tentava explodir um banco na cidade de Ponto Novo (a 330 km de Salvador) foram mortos após troca de tiros com a polícia, na madrugada desta sexta-feira, 2. De acordo com a Delegacia Territorial da cidade, por volta das 3h, cerca de 20 homens fortemente armados chegaram no município para roubar a agência do Banco do Brasil, que fica na praça Leônidas Freire.

Conforme a polícia, o bando que chegou na cidade em vários carros de passeio e motocicletas se dividiu em dois grupos. Enquanto uma parte foi em direção ao banco para efetuar a explosão, o restante foi para a frente do quartel da Polícia Militar e da delegacia, que ficam na mesma rua.

Os policiais então reagiram e, com o apoio da Companhia Militar de Semiárido (Caatinga), trocaram tiros com os bandidos que estavam com armamento pesado, como fuzis, pistola e espingarda.

Além das duas pessoas que morreram no local, outros três criminosos ficaram feridos, mas conseguiram fugir com o restante do grupo. Ainda segundo a delegacia, os bandidos fugiram em direção à cidade de Saúde (a 348 km de Salvador).

A quadrilha não conseguiu efetuar a explosão no banco. Algumas bananas de dinamites foram encontradas na agência. A Polícia Civil, que investiga o caso, realiza buscas na região.

Ataques a banco

Segundo balanço divulgado pelo Sindicato do Bancários, até o dia 1° de outubro, 179 ataques a banco foram registrados na Bahia, sendo 138 nas cidades do interior.

A modalidade mais usada pelos assaltantes é a explosão, com 114 registros. Em seguida, aparecem os arrombamentos com 17 casos, assaltos com 14 e tentativas frustradas que somam 34 casos.

