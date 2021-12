Dois são detidos durante operação 'Na Trilha do Álcool'

Duas pessoas foram presas nesta sexta-feira, 1º, no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), durante a operação 'Na Trilha do Álcool', suspeitas de adulterar combustíveis. Durante a ação, um centro para adulterações de diesel, gasolina e álcool foi desarticulado. Caminhões, tonéis, seis mil litros de diesel, gasolina e álcool, arma de fogo e carimbos falsificados foram apreendidos.

Na tarde desta sexta-feira, 1º, por volta das 16h30, o resultado da operação foi apresentado em uma coletiva, na sede da Polícia Civil, no bairro da Piedade, com representantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

"É um trabalho de fiscalização dos órgãos, que procuram verificar a regularidade dos combustíveis que são vendidos no nosso estado. A mistura de produtos na gasolina, o álcool em maior volume percentual do que o permitido por lei e combustíveis sem notas fiscais, ou com notas fiscais fraudulentas", explicou Sheilla Meirelles, inspetora de Inteligência Fiscal da Sefaz.

De acordo com informações da Secretaria da Fazenda (Sefaz), a Operação 'Na Trilha do Álcool' tem a atuação de três órgãos estaduais, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), a Secretaria de Segurança Pública (SSP - Polícias Militar, Civil e Técnica) e o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), além disso, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

"Detectamos alguns alvos. A gente acreditava que existia adulteração e sonegação fiscal. Isso estava trazendo prejuízo, não só para o contribuinte como também para o próprio consumidor, então a gente entrou com um pedido de medida cautelar, que foi deferido ontem, perto das 18h, e hoje 5h da manhã a gente já deflagrou essa operação", afirmou a delegada titular do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Maria Selma.

A ação tem o objetivo de identificar possíveis irregularidades praticadas por postos varejistas de combustíveis, relacionadas à qualidade do produto comercializado e à quantidade real entregue ao consumidor, entre outros tópicos.

adblock ativo