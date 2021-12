Dois pontos de tráfico de drogas são desmontados na RMS; arma é apreendida

Ações integradas das polícias Civil e Militar nas últimas 72h desmontaram dois pontos de venda de drogas na Região Metropolitana de Salvador. Arma, munições e entorpecentes foram apreendidos por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), com a 10ª CIPM (Candeias) e a 21ª Delegacia Territorial (São Francisco do Conde).

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública, a primeira investida policial aconteceu na terça-feira, 23, em uma localidade conhecida como Casinhas, em São Francisco do Conde. Após ações de inteligência, as equipes chegaram na região e flagraram um grupo de traficantes. Os criminosos correram, mas um foi capturado.

Com ele foram apreendidos meio tablete de maconha, 29 trouxas de cocaína, uma balança, embalagens plásticas, R$ 206 em espécie e quatro comprovantes de depósitos referentes ao comércio de drogas.

Na tentativa de interceptar o restante da quadrilha, os policiais civis e militares voltaram, nesta quinta-feira, 25, à mesma localidade e reencontraram os traficantes. Novamente houve fuga e um segundo integrante da facção terminou preso. Um revólver calibre 32, munições, 1 quilo de maconha, porções de cocaína e duas balanças foram apreendidas.

