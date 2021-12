Dois policiais são feitos reféns e mortos em Bom Jesus da Lapa

Dois policiais militares, feitos reféns durante uma tentativa de roubo a bancos na cidade de Bom Jesus da Lapa, foram encontrados mortos por volta das 6h da manhã desta segunda-feira, 23, no bairro Salinas, ainda no município que fica a 777 quilômetros de Salvador.

Os policiais mortos foram identificados como Everton Oliveira de Santana, 26 anos, e Gilberto Lemos Silva Júnior, 28 anos. A Polícia Militar, por meio de nota, informou que os PMs foram "assassinados covardemente pelo grupo criminoso", após terem sido levados pelos assaltantes.

Gilberto integrava a PM há um ano e sete meses. Já Everton estava na corporação há um ano e oito meses.

Ainda conforme a polícia, um terceiro policial ficou ferido. Trata-se do soldado Cardoso, 40 anos, atingido na perna e no quadril. Ele foi socorrido para o Hospital de Bom Jesus da Lapa e não corre risco de morte.

Um dos bandidos também foi atingido. Ele morreu no local. A identidade dele não foi revelada até o momento.

Fortemente armados

Cerca de 40 homens, com fuzis, invadiram a cidade, durante a noite deste domingo, 22, e tentaram roubar as agências do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Eles, no entanto, foram impedidos pela ação da polícia, que iniciou uma troca de tiro com os criminosos.

As equipes da 38º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Bom Jesus da Lapa e da Companhia Independente de Policiamento Especializado-Cerrado (Cipe-Cerrado) ainda interceptaram um veículo Toyota SW 4, cheio de dinamites. Ainda segundo a polícia, mais três carros teriam chegado no local.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. A Polícia Militar investiga o caso e lamentou a mortes dos soldados.

"NOTA DE PESAR

É com doloroso pesar que a Polícia Militar da Bahia lamenta profundamente a perda dos policiais militares Everton Oliveira de Santana e Gilberto Lemos Silva Júnior que morreram nesta madrugada (23), no município de Bom Jesus da Lapa, durante o desempenho da nobre missão de proteger a sociedade baiana.

Os policiais impediram bravamente um roubo a banco no centro da cidade e trocaram tiros com um grupo de criminosos. Um terceiro policial militar que integrava a guarnição ficou ferido e o quadro de saúde dele é estável. Os soldados Everton e Gilberto foram levados como reféns e assassinados covardemente pelo grupo criminoso.

O soldado Gilberto Lemos Silva Júnior, 28 anos, integrava há um ano e sete meses as fileiras da corporação e o soldado Everton Oliveira de Santana, 26 anos, há um ano e oito meses.

A Polícia Militar está enlutada e compartilha com as famílias e amigos a dor da perda de dois irmãos de farda, ao tempo que informa a adoção de todas as medidas operacionais para identificar e prender os autores deste crime".

