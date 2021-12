Dois motoristas ficam gravemente feridos em acidente na BA-986

Dois motoristas ficaram gravemente feridos na manhã deste sábado, 7, após os carros em que eles estavam colidirem na BA-986, em Arraial d'Ajuda, no município de Porto Seguro (distante a 707 km de Salvador), no sul do estado.

De acordo com o Radar 64, um veículo modelo Uno seguia pelo rodovia quando foi atingido por um Corsa, que teria invadido a contramão. A colisão teria ocorrido em um treco da estrada popularmente conhecido como "Trevo do Galego".

Com o impacto da batida, os dois carros foram parar fora da pista. O veículo da Fiat, inclusive, ficou prensado entre o Corsa e uma árvore, tendo o motorista fraturado as duas pernas. Já o condutor do carro da Chevrolet foi arremessado para fora do automóvel durante o acidente.

As duas vítimas foram socorridas pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Luis Eduardo Magalhães. Não há informações acerca da identificação e o estado de saúde deles.

Os veículos, que ficaram completamente destruídos, irão passar pela perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

