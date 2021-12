Dois motoristas ficam feridos em acidente com seis veículos na BR-242

Um acidente envolvendo seis veículos deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira, 16, na BR-242, em Ibotirama, no Oeste do estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a situação ocorreu por volta das 6h30, no km-572 da rodovia, na região da Serra do Cercado.

As vítimas foram os motoristas de duas carretas, que trafegavam em sentidos opostos e colidiram em um trecho de curva. As cabines dos veículos ficaram destruídas e os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após a primeira colisão, outra carreta que passava pelo local tentou desviar e foi atingida por um caminhão, que viajava ao fundo. Após o impacto, a carreta caiu em uma ribanceira. Já o caminhão teve a lateral destruída. Nenhum dos motoristas se feriu.

Outros dois veículos que seguiam pela rodovia também se envolveram na colisão, mas os ocupantes também não sofreram ferimentos.

Por conta do acidente, a PRF teve de interditar parte da pista, o que gerou um congestionamento de 6 km.

Veículos ficaram destruídos após colisão no km 572 da rodovia

