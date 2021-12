Dois morrem e um fica ferido em troca de tiros em Muritiba

Dois homens morreram após serem baleados durante uma troca de tiros entre supostos traficantes no município de Muritiba (a 140 quilômetros de Salvador). Os crimes aconteceram no bairro conhecido como Nossa Senhora de Santana.

Na ação, uma terceira pessoa ficou ferida. Não há informações para qual hospital ele foi levado nem sobre seu estado de saúde. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, 14.

Segundo um investigador da Delegacia Territorial (DT/ Muritiba) que investiga os homicídios, uma das hipóteses, que foi divulgada nesta terça, 15, é que eles tenham sido mortos por engano. As vítimas teriam sido confundidas com uma outra pessoa.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), quando os policiais chegaram no local, as vítimas já estavam feridas. Testemunhas informaram à PM que os traficantes da facção Bonde do Maluco são os principais suspeitos do crime.

