Dois morrem e um fica ferido em acidente na BA-290

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após um acidente na manhã deste domingo, 19, no Km 01 na BA-290, região do bairro Nova América, em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia.

João Gonçalves Pereira, de 36 anos, morreu no local. Já Elisa Neves da Cruz, 35 anos, chegou a dar entrada no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Derian dos Santos Guimarães, 33 anos, marido de Elisa e condutor do veículo, segue internado em estado grave.

De acordo com informações de testemunhas ao site O Povo News, o veículo, um Fiat Uno, cor branca, placa JQJ 0275, trafegava em alta velocidade, quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo e colidiu com um poste de energia elétrica ao lado do posto de gasolina Nova América.

Com o impacto, o carro ficou dividido ao meio. O condutor e sua esposa, ficaram presos nas ferragens. Foi preciso o auxílio do corpo de Bombeiros para cortar as ferragens e retirar as vítimas do veículo.

No local do acidente ainda foi encontrado um abridor de garrafa. Ainda segundo testemunhas, as vítimas vinham de uma festa em um local conhecido como Hangar, e que teriam bebido.

A Polícia Técnica já esteve no local. O corpo de João Gonçalves já foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

adblock ativo