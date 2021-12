Dois morrem e um fica ferido após capotamento na BR-349

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um carro de passeio capotar na manhã desta quinta-feira, 24, na BR-349, próximo ao município de Correntina (distante a 144 quilômetros de Salvador), no oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o motorista, identificado apenas pelo prenome Elias e que ficou ferido, teria perdido o controle do veículo depois de tentar uma ultrapassagem. Quatro pessoas estavam no carro no momento do acidente. Uma delas saiu ilesa.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para socorrer o condutor. Ele foi encaminhado para um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

