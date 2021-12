Dois morrem e um é preso após roubo de carga de eletrônicos

Evandro Lima e Igor dos Santos morreram em confronto com a polícia na tarde desta quarta-feira, 15, na cidade de Santo Antônio de Jesus (distante a 96 km de Salvador), após o roubo de uma carga de produtos eletrônicos na cidade de Valença. Um comparsa, identificado como Nailton Barreto dos Santos, foi preso com os produtos.

Segundo a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram localizados após uma operação conjunta entre a Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus e equipes da Polícia Militar (PM-BA).

Eles roubaram a mercadoria durante a manhã, na cidade de Valença, e, em seguida, fugiram em dois carros. Evandro e Igor foram interceptados em Santo Antônio foram baleados após atirar nos policiais.

A dupla chegou a ser socorrida e foi levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. Com eles, a polícia apreendeu um revólver 32 e uma pistola calibre 24.

Já Nailton Barreto, que estava sozinho em um outro veículo com o material roubado, foi interceptado na Cidade de Sapeaçu, também no recôncavo baiano, e encaminhado para a 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), onde foi autuado em flagrante por roubo e está à disposição da Justiça.

Armas foram apreendidas com os suspeitos

