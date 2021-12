Dois morrem e quatro ficam feridos em acidente em Feira

Duas pessoas morreram em um capotamento na madrugada deste domingo, 13, no município de Feira de Santana (a 109 Km de Salvador). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo Celta, de placa HNA-7314, perdeu o controle do carro e rodou na avenida Nóide Cerqueira, por volta das 4h30, capotando em seguida.



O condutor e outras vítimas foram arremessadas do automóvel. Uma mulher, identificada como Karina Guerra dos Santos, de 19 anos, morreu no local. O motorista, João dos Anjos Marques, chegou a ser levado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o site Acorda Cidade, outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente. Elas foram identificadas como Tainá Pereira dos Santos, 18, Leandra da Silva Rosário, 18 e Larissa Oliveira Porto, 20. As jovens estão internadas no Clériston Andrade e não há informações sobre o estado de saúde delas. Uma quarta vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada para uma unidade de saúde em Feira.

Circunstâncias

Os jovens voltavam da 40ª Exposição Agropecuária da cidade (Expofeira), conforme o Acorda Cidade, quando o acidente aconteceu. Testemunhas relataram para policiais rodoviários federais que o carro estava em alta velocidade, o que levou o condutor a perder o controle do automóvel em uma curva. O automóvel teria capotado diversas vezes e se chocado na parede de uma borracharia.

