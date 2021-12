Dois morrem e dois ficam feridos em acidente na BA-265

Um acidente envolvendo uma carreta e uma moto deixou dois mortos e outros dois feridos na BA-265, em Vitória da Conquista, a 509 quilômetros de Salvador, no final da manhã deste domingo, 31.

De acordo com o Blog do Anderson, o acidente aconteceu no KM-23, próximo ao Anel Rodoviário Jadiel Matos, na rodovia que liga Conquista a Barra do Choça.

O condutor e o passageiro da cerreta morrem no local. As duas pessoas que estavam na motocicleta foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas até o Hospital Geral de Vitória da Conquista.

Equipes da ViaBahia e Corpo de Bombeiros realizaram o trabalho de retirada dos corpos da carreta (Foto: Reprodução | Blog do Anderson)

Equipes da ViaBahia e do Corpo de Bombeiros realizaram o trabalho de retirada dos corpos, que ficaram presos nas ferragens. A Polícia Rodoviária, com auxílio da ViaBahia, controla o tráfego na região.

