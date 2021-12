Dois morrem e cinco ficam feridos em acidente na BR-116

Dois homens morreram e cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada deste sábado, 22, na BR-116, próximo a Vitória da Conquista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência envolveu um carro de passeio e uma van a serviço da Via Bahia, que colidiu de frente.

Os motoristas do Corsa, Cândido Sebastião Cerqueira Weber Leoni, de 28 anos, e o da van, José Vanderley Fernandes de Oliveira, 43 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram. Dos cinco feridos, quatro estão em estado grave, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As vítimas foram levadas para o Hospital de Base de Vitória da Conquista.

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

