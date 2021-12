Dois morrem e 13 ficam feridos em acidente na BA-001

Duas pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas em um acidente na BA-001, no trecho que liga Arraial D'Ajuda e Trancoso, no município de Porto Seguro, na região sul da Bahia. O acidente foi neste domingo, 26.

O motorista João de Jesus Farias, 37 anos, e o sobrinho dele, Rogério Farias de Jesus, 23 anos, estavam em um carro modelo Uno, que colidiu de frente com uma Kombi.

Um terceiro homem que estava no carro e as 12 pessoas da Kombi ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inclusive, o motorista da Kombi, Rafael Andrade Silva, 19 anos, ficou preso nas ferragens e só foi resgatado depois da chegada de homens do Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. O estado de saúde deles é desconhecido. Os corpos foram levados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e a pista liberada no mesmo dia.

adblock ativo