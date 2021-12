Dois morrem durante tiroteio para resgatar preso

Duas pessoas morreram durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos nesta sexta-feira, 6, em Barreiras, no Oeste da Bahia. O confronto começou depois que uma viatura da Polícia Civil, que transportava um detento, foi interceptada pelos bandidos. Eles tentavam resgatar Eduardo Sales Ribeiro, conhecido pelos apelidos de "Cabeção" e "Índio".

Cerca de seis homens fortemente armados participaram da ação. Eles conseguiram retirar Eduardo da viatura, mas este tinha sido baleado no tiroteio e acabou não resistindo aos ferimentos. Outro bandido também foi atingido e morreu. Nenhum policial saiu ferido.

O corpo do comparsa foi abandonado dentro do veículo Citroen Xsara utilizado na ação. Para fugir, ele roubaram um Ford EcoSport. Este automóvel também foi abandonado com o corpo de Eduardo dentro. O bando fugiu em seguida e ainda não foi localizado.

No momento do resgate, Eduardo estava sendo transportado de volta para o presídio após passar por atendimento no Hospital do Oeste. Ele foi levado a unidade de saúde depois de passar mal.

Ele estava preso sob suspeita de integrar uma quadrilha de roubo de banco.

