Dois morrem depois de jogar bomba em policial de Guanambi

Bomba artesanal foi atirada no veículo de um policial militar de Guanamb - veja o mapa abaixo - na noite desta quinta-feira, 18. A resposta da polícia veio nesta sexta, 19. Dois homens foram mortos e um terceiro se entregou.

No suposto atentado, o policial, que estava de serviço, não se feriu. Nesta sexta, cedo, policiais acamparam nas áreas onde se escondiam os suspeitos e depois do confronto alegado com os rapazes, foram apreendidos armamentos de pequeno e grosso calibre, além explosivos em gel e bananas de dinamite.

Veja no mapa localização de Guanambi

adblock ativo