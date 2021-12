Dois morrem de meningite C em 8 dias e aulas são suspensas

Duas pessoas morreram e outra foi internada com meningite no município de Presidente Tancredo Neves, no sul da Bahia, só nos últimos oito dias.

A suspeita de um surto de meningite C fez o prefeito da cidade, Valdemir de Jesus Mota (PV), suspender por uma semana as aulas em todas as escolas municipais da cidade.

No decreto, publicado nesta terça-feira, 5, é informado a suspensão das aulas a partir desta quarta-feira, 6, até o dia 13 de julho.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a suspensão das aulas está relacionado ao alto grau de contágio da doença em ambientes fechados e com grande aglomeração de pessoas.

Escolas particulares da cidade também optaram por suspender as aulas no mesmo período. Pais de alunos do Centro Educacional Favo de Mel receberam nesta terça-feira, 5, o mesmo comunicado.

Casos da doença

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) afirmou que não existe um surto de meningite na Bahia.

Porém, a quantidade de casos registrados preocupa. De janeiro a junho deste ano, foram 150 casos da doença no estado. Desse total, 15 pessoas morreram. Só em Salvador, foram 63 casos de meningite com duas mortes.

Em 2015, foram 287 casos com 29 mortes no estado: sendo 131 casos na capital, com nove pessoas que não resistiram à doença.

Para o tratamento da doença, a Sesab indica o Hospital Couto Maia, no Monte Serrat, em Salvador.

Comunicado foi enviado para pais de alunos nesta terça-feira (Foto: Reprodução)

adblock ativo