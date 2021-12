Dois morrem baleados e sete ficam feridos em festa 'paredão' no interior da BA

Um adolescente de 16 anos e um jovem de 20 foram mortos a tiros durante uma festa 'paredão' - que reúne diversos equipamentos de sons automotivos -, na madrugada desta segunda-feira, 19, no município de Barro Preto, distante a 471 km de Salvador, no sul do estado. Outras sete pessoas foram baleadas.

Segundo o Blog Recôncavo News, o evento era realizado na Fazenda São José, na zona rural da cidade, quando homens armados invadiram o local, efetuaram disparos contra os participantes e fugiram.

Os feridos, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados para o Hospital de Base, localizado na cidade de Itabuna. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Em nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou que os tiros foram efetuados por cerca de seis suspeitos. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

