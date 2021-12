Dois morrem após moto colidir em carreta tombada na BR-020

Dois homens morreram após a motocicleta em que eles estavam colidir com uma carreta que estava tombada na pista da BR-020, no município de São Desidério, interior da Bahia. Segundo o Blog do Sigi Vilares, por volta de 1h30 desta quinta-feira, 2, um caminhão Mercedes Benz 1620, que transportava gesso, perdeu o controle ao desviar de um outro veículo. O caminhão acabou rodopiando na pista e tombando em seguida.

O motorista teve ferimentos leves, e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em seguida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luíz Eduardo Magalhães.

Por volta das 4h, ma moto onde estavam Gilmar da Conceição Muniz, 33 anos, e Fernando José Tomé da Silva Vital, 26 anos, bateu no fundo do caminhão que havia tombado. O Samu foi até o local, mas os homens já estavam sem vida.

Ainda segundo o site, as equipes médicas haviam colocado cones na pista para alertar os motoristas, mas os objetos foram furtados.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras. O estado de saúde do motorista do caminhão não foi divulgado.

