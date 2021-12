Dois jovens são mortos em Salvador e Simões Filho

Dois jovens foram assassinados na noite desta sexta, 2, em Salvador e Simões Filho, na Região Metropolitana. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Madson Santos Souza, 18, estava na porta de casa quando foi surpreendido por homens armados na rua Manoel Barros, em Marechal Rondon.

Ele foi baleado no crânio e tórax e morreu. O crime aconteceu às 22h48. Dois minutos antes, o adolescente A.C.J.S.F, 17 anos, foi assassinado em Simões Filho. O crime aconteceu na rua Edson Luís. O jovem chegou a ser levado para o hospital da cidade, onde ele morreu.

A polícia investiga as autorias e motivações dos dois crimes.

Outros crimes

A Stelecom também registrou outros seis homicídios na noite desta sexta. Uma mulher de identidade ignorada foi morta baleada dentro de casa no bairro de São Caetano.

Um homem também foi morto em Fazenda Grande II. Juraci Batista de Oliveira, 36, foi baleado por volta das 22h36. Ele foi atingido na nuca e não resistiu ao ferimento.

Outro homem de identidade desconhecido foi morto no final de linha do bairro de Valéria às 20h55. No mesmo horário, Josevan Barreto Chagas, 22, foi assassinado em Nova Brasília de Itapuã.

Pouco antes, às 20h30, José Marcos Cruz Santos, 23, foi morto na rua da Harmonia, em Pernambués. Já Daniel Pereira da Silva, 32, foi morto em São Sebastião do Passé.

