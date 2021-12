Dois jovens são detidos com arma na BR-324

Dois jovens foram detidos com arma de fogo na tarde de sexta-feira, 16, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 604 da BR-324, por volta das 15h.

De acordo com a PRF, os jovens, um de 21 e outro de 24 anos, estavam em uma motocicleta e apresentavam atitude suspeita, quando foram parados e revistados pelos agentes. Com o carona, a PRF encontrou um revólver calibre 38, carregado com seis munições.

Ainda segundo a PRF, o suspeito que estava em posse da arma já havia respondido na Justiça pelo crime de roubo. A dupla está sendo investigada por envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Os jovens foram encaminhados para a 22ª Delegacia de Polícia Civil em Simões Filho.

