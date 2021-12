Dois homens são presos por estupro em Itapetinga

Foran anunciadas, na manhã desta sexta-feira, 27, pela 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), as prisões de Cleidiel Rodrigues dos Santos, 25 anos, e Ronaldo dos Santos, acusados de estupros em diferentes cidades do município de Itapetinga.

Em nota, a Polícia Civil informou que Cleidiel teve o mandado de prisão temporária cumprido, no dia 13, por nvestigadores da Delegacia Territorial (DT), de Maiquinique, com apoio da Polícia Militar. Ele está sendo acusado por ter atacado a tia idosa na noite de Natal.

Já Ronaldo, foi localizado pelos policiais da DT/Iguaí, no dia 12, que cumpriram mandado de prisão preventiva pelo estupro de uma menina de 11 anos. O crime ocorreu no distrito de Ibiporanga.

