Dois homens são mortos e um baleado em bar de Teixeira de Freitas

Dois homens foram mortos a tiros em um bar de Teixeira de Freitas, no Extremo-Sul baiano, na madrugada deste sábado, 5. João Antônio Lima Santos, de 27 anos, e André Silva dos Santos, de 35, estavam no estabelecimento quando dois homens armados chegaram em um carro branco, modelo Fiat Palio, e efetuaram diversos disparos.

Segundo o site Liberdade News, o alvo dos criminosos era João Antônio, conhecido na região como "Toninho Pisquila", filho de um empresário do ramo de refrigeração. Ele foi atingido por dois tiros na cabeça e morreu no local. Já André foi baleado na região do quadril e ainda correu para dentro do bar, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma terceira vítima também foi atingida. Marcos Aurélio da Silva Gomes, de 20 anos, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde passou por cirurgia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local, onde foram encontrados quatro cápsulas de pistola 9 mm e um projétil do mesmo calibre. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Um inquérito foi instaurado para investigar a autoria e motivação do crime.

